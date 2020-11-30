Перейти к содержанию
  • Регистрация

Форум веб-дизайнеров

  1. Основное

    1. Плагины для Figma

      Каталог бесплатных плагинов для Figma, которые вы можете установить и обсудить на форуме, если возникнут вопросы

      70
      сообщений

    2. Файлы для Figma

      Бесплатные ресурсы, которые вы можете дублировать к себе в Фигму или скачать файлы с расширением .fig

      37
      сообщений

    3. Поддержка Figma

      Технический раздел, где вы можете задать вопрос и обсудить его с другими участниками сообщества или попросить помощи

      73
      сообщения

  2. Дизайнеру

    1. Уроки

      Сборник уроков по работе в графических редакторах и не только

      18
      сообщений

    2. Полезные ссылки и сервисы

      Здесь мы публикуем полезные ссылки и сервисы для дизайнера, которые пригодятся в работе над проектами и не только

      7
      сообщений

    3. Дизайнинг

      Общие обсуждения, касаемо дизайна в целом, вопросы и ответы

      32
      сообщения

  3. Дизайн-биржа

    1. Вакансии для дизайнеров

      Тут размещаются вакансии от прямых работодателей, которым нужны дизайнеры. Обязательно к ознакомлению с правилами размещения.

      3
      сообщения

  4. Сообщество

    1. Новости проекта

      Вся самая свежая информация, касательно нашего сообщества

      41
      сообщение

    2. Предложения, пожелания и отзывы

      Пишите хорошие слова, слова благодарности, а так же о возникших проблемах при работе с сайтом. Пишите о багах, ошибках, пожеланиях ввести что-то новое, что-либо добавить или наоборот убрать.

      9
      сообщений

  5. Разное

    1. Общение

      Свободное общение на любые темы. Помогает, когда наступает момент выгорания...

      17
      сообщений
×
×
  • Создать...