Добро пожаловать в Figma Community

Наше русскоязычное, не официальное, сообщество создано для онлайн-дискуссий и направлено на оказание помощи дизайнерам в развитии своих возможностей. В файловом архиве вы можете скачать шаблоны сайтов и мобильных приложений, плагины и ресурсы для Figma, найти в разделах полезные статьи и уроки для начинающих, а также задать любой интересующий вопрос другим участникам и получить поддержку.